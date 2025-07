Mondiali di Nuoto, Quadarella d’argento con record europeo nei 1500: “Non me l’aspettavo”. Argento anche per Ceccon nei 100 dorso

– L’Italia del nuoto si tinge d’argento ai Mondiali in corso a Singapore grazie a due prestazioni eccellenti:neinei, entrambi sul secondo gradino del podio con performance di altissimo livello.

Quadarella riscrive la storia europea nei 1500

La romana Simona Quadarella ha nuotato una gara magistrale nei 1500 stile libero, chiudendo in 15’31”79, tempo che non solo le è valso la medaglia d’argento dietro all’inarrivabile statunitense Katie Ledecky, ma che rappresenta anche il nuovo record europeo e italiano sulla distanza. Sul podio anche l’australiana Lana Pallister, medaglia di bronzo.

Per Quadarella si tratta del sesto podio mondiale consecutivo tra 800 e 1500 metri, confermandola una delle fondiste più costanti e competitive del panorama internazionale. “Non mi aspettavo per niente questa prestazione – ha dichiarato ai microfoni di Sky – Ho cambiato un po’ di cose e questo significa che stiamo lavorando bene. La prima risposta è stata ieri mattina, quindi sono molto contenta”.

Ceccon d’argento nei 100 dorso, sorpreso dal sudafricano Coetze

Splende l’argento anche per Thomas Ceccon, che nei 100 dorso ha chiuso secondo alle spalle del sudafricano Pieter Coetze, nuovo campione del mondo. Terzo posto per il francese Yohann Ndoye-Brouard.

“Forse sono partito un po’ piano, ma volevo provare a giocare sul ritorno – ha spiegato Ceccon – Non mi aspettavo Coetze, nemmeno il francese. I russi sono tornati ora a gareggiare e pensavo non potessero fare tempi enormi. Sono stato sotto i 52 e sono felice per il tempo, si può limare qualcosa in vista della staffetta”.

Due medaglie d’argento e segnali importanti per la nazionale azzurra in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, in un Mondiale che continua a regalare emozioni e risultati.