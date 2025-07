Mondiali di nuoto: Paltrinieri d’argento nella 10 km, oro a Wellbrock

SINGAPORE -torna sul podio mondiale delle acque libere, conquistando una splendidaai Mondiali di Singapore. Nella spettacolare cornice della baia di, il fuoriclasse azzurro, 30 anni, ha disputato una gara, chiudendo a soli, il tedesco, che si conferma campione del mondo con il tempo di

Per Paltrinieri si tratta della quarta medaglia individuale iridata nel nuoto in acque libere, dopo l’oro nella 10 km e l’argento nella 5 km nel 2022, e un altro argento nella 5 km ottenuto nel 2023. Una conferma dell’incredibile continuità dell’atleta carpigiano, capace di eccellere sia in piscina che in mare aperto.

A completare il podio è stato l’australiano Kyle Lee, che ha chiuso al terzo posto, assicurandosi la medaglia di bronzo.