Jannik Sinner conquista Wimbledon: battuto Alcaraz, è il nuovo re dell’erba

LONDRAJannik Sinner scrive una pagina storica del tennis italiano e mondiale. Il numero uno del ranking ATP trionfa per la, coronando una stagione straordinaria e portando ail totale dei suoi titoli Slam. In una finale di altissimo livello, l’altoatesino si è imposto suincon il punteggio di, dopodi gioco, strappando il titolo all’avversario spagnolo, vincitore delle due edizioni precedenti.

Con questo successo, Sinner non solo si conferma in vetta al mondo, ma allunga anche in classifica ATP, consolidando la propria posizione di leader e dando nuova linfa a una rivalità sempre più epica con Alcaraz.

Le parole del campione: “Sto vivendo il mio sogno”

Visibilmente emozionato durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha ringraziato prima di tutto il suo avversario:

“Carlos, hai fatto un torneo incredibile. È così difficile batterti, ma abbiamo un bellissimo rapporto fuori dal campo e stiamo costruendo una grande rivalità. Sono sicuro che vincerai ancora molte volte questo torneo.”

Un pensiero speciale anche alla famiglia e al fratello:

“È fantastico avere qui tutta la mia famiglia. Grazie soprattutto a mio fratello: visto che non c’è la Formula 1 ha potuto essere qui.”

Poi il ringraziamento al suo team e al pubblico:

“Mi date tante emozioni. Voglio continuare a essere un tennista e una persona migliore. Grazie ai raccattapalle e a tutti voi: è stato bellissimo.”

Sinner ha ricordato anche la recente delusione del Roland Garros:

“A Parigi la sconfitta è stata durissima, ma nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare lì. Sono grato di essere in salute e circondato da persone importanti.”

Infine, l’apice della sua emozione: