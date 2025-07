Formentera, “schiaffi” tra amici: Paolo Bonolis vittima di uno scherzo di Roberto Cenci

FORMENTERA -, protagonista di uno scherzo inaspettato durante le sue vacanze in Spagna. Il celebre conduttore televisivo è stato "preso a schiaffi" mentre si trovava sull’isola, ma si è trattato solo di uno: il regista Roberto Cenci.

Il momento, ripreso in un video poi circolato online, ha suscitato qualche attimo di stupore tra i presenti, ma si è presto rivelato uno scherzo tra vecchi amici, condito da risate e buonumore. Nessun allarme, dunque: il gesto era del tutto ironico.

Roberto Cenci, noto per aver diretto programmi di successo come Buona Domenica, ha condiviso negli anni numerose collaborazioni professionali con Bonolis. Oltre alla carriera televisiva, Cenci è noto anche per essere stato, dal 2000 al 2008, sposato con la ballerina pugliese Rossella Brescia, originaria di Martina Franca.

Una vacanza tra amici che si trasforma in show improvvisato: il clima rilassato di Formentera si conferma perfetto anche per qualche scherzo estivo tra volti noti della TV.