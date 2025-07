È morto Hulk Hogan, leggenda del wrestling: aveva 71 anni

Clearwater (Florida) – Il mondo del wrestling piange una delle sue icone più amate: Hulk Hogan è morto all’età di 71 anni nella sua casa di Clearwater, in Florida.Secondo quanto riportato da TMZ Sports, il leggendario lottatore ha avuto un malore nelle prime ore di giovedì mattina. I soccorsi sono giunti tempestivamente, ma per Hogan non c’è stato nulla da fare. I medici intervenuti sul posto hanno dichiarato che si è trattato di un arresto cardiaco.Hulk Hogan, il cui vero nome era Terry Gene Bollea, è stato una figura simbolo della WWE e dell’intero panorama del wrestling mondiale. Con il suo iconico look biondo platino, i baffi a ferro di cavallo e le inconfondibili bandane, ha segnato un’epoca negli anni ’80 e ’90, diventando un volto familiare anche fuori dal ring.Amato da milioni di fan in tutto il mondo, Hogan ha conquistato numerosi titoli e ha contribuito in modo determinante alla popolarità globale del wrestling. Oltre alla carriera sportiva, ha preso parte a film, reality show e programmi televisivi, diventando un vero e proprio personaggio della cultura pop americana.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo dello sport e dello spettacolo. In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia, fan e colleghi stanno inondando i social con messaggi di cordoglio e ricordi legati alla sua carriera.