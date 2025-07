Controlli nel Brindisino: denunce, arresti e sanzioni durante servizio ad “alto impatto” a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Nel quadro delle attività preventive finalizzate a ridurre i reati sul territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” nella città e nelle aree circostanti. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, ha visto l’impiego di numerosi militari, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari e dalle unità antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno.

Le verifiche si sono concentrate sulla zona industriale, sul centro storico, sui parchi e sulle aree di maggiore aggregazione giovanile. Nel corso dei controlli sono stati arrestati due uomini: il primo per evasione dalla detenzione domiciliare, sorpreso senza giustificato motivo in un bar del centro, il secondo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, trovato in possesso di 20 dosi di droga, per un totale di 20 grammi.

Inoltre, due giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per possesso di modici quantitativi di stupefacente per uso personale. Numerosi sono stati anche i controlli eseguiti presso esercizi pubblici, persone e veicoli, con particolare attenzione al rispetto del Codice della Strada.

Questo servizio rientra nell’attività sistematica di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi svolge su tutto il territorio provinciale per garantire sicurezza e tutela alla comunità locale.