Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio a Washington: titolo ATP 500 per la coppia azzurra

WASHINGTON - Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a brillare nel circuito ATP e conquistano il titolo nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Washington, imponendosi in finale con un convincente 6-3 6-4 contro la coppia formata dal monegasco Hugo Nys e dal francese Edouard Roger-Vasselin.

Nel primo set, gli azzurri fanno la differenza con un servizio solido e una strategia intelligente basata su pallonetti precisi e grande intesa a rete. I due italiani riescono a strappare il servizio agli avversari e a chiudere il parziale con autorità.

Più equilibrato il secondo set, con le due coppie che procedono appaiate fino al 4-4. Ma nel momento decisivo, Bolelli e Vavassori alzano il livello: rovesci incisivi, scambi rapidi da fondo campo e una risposta aggressiva permettono loro di piazzare il break decisivo e chiudere l’incontro in due set.

Il cammino verso il titolo era iniziato con una dura semifinale, dove Bolelli e Vavassori avevano rimontato e vinto 4-6 6-2 10-4 contro il britannico Neal Skupski e l’australiano John Patrick Smith. Nell’altra semifinale, Nys e Roger-Vasselin avevano battuto gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni con il punteggio di 7-6 6-4.

Per Bolelli e Vavassori si tratta di un successo prestigioso su cemento nordamericano, a pochi giorni dall’inizio della stagione sul cemento statunitense che culminerà con lo US Open. Un segnale forte in vista dei prossimi grandi appuntamenti del circuito.