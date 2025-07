Bimbo di 5 mesi muore nel sonno in vacanza nel Brindisino: giovedì l’autopsia

BRINDISI - Sarà eseguital’autopsia sul corpo del bimbo dideceduto nella notte tra domenica e lunedì al. Il piccolo, che si trovava in vacanza con la famiglia in un villaggio turistico a, in provincia di Brindisi, è morto improvvisamente nel sonno, lasciando i genitori sconvolti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il neonato dormiva nel letto con mamma e papà, protetto da alcuni cuscini per evitare cadute o movimenti bruschi. Durante la notte, il padre si sarebbe accorto che il piccolo non respirava più. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, sia sul posto sia al pronto soccorso dell’ospedale brindisino, dove il piccolo è arrivato già in condizioni disperate.

Dai primi accertamenti, l’ipotesi prevalente è quella di una morte naturale, anche se sarà l’autopsia, disposta dalla procura, a fare piena luce sulle cause del decesso.

La famiglia, originaria della provincia di Frosinone, si trovava nel Brindisino per trascorrere alcuni giorni di vacanza. La comunità locale e i tanti turisti presenti nella struttura sono rimasti profondamente colpiti dalla tragedia. Un dolore silenzioso, che ha interrotto bruscamente quella che doveva essere una serena vacanza estiva.