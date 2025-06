Tregua tra Iran e Israele: Trump annuncia il cessate il fuoco su Truth Social

TEHERAN - Una tregua tra Iran e Israele è entrata ufficialmente in vigore nella notte italiana, dopo l’annuncio del presidente americanopubblicato su Truth Social. Il leader statunitense ha scritto in maiuscolo: “IL CESSATE IL FUOCO È ORA IN VIGORE. PER FAVORE NON VIOLATELO!”, dando così conferma dell’accordo raggiunto tra le parti dopo giorni di crescente tensione e violenti scambi missilistici.

L’annuncio è stato confermato anche da fonti ufficiali iraniane e israeliane. Teheran ha accolto la tregua dopo una lunga notte di bombardamenti, mentre da Gerusalemme è arrivata una dichiarazione secondo cui “gli obiettivi in Iran sono stati raggiunti”. Tuttavia, Israele ha anche precisato che “risponderà con forza a ogni violazione del cessate il fuoco”, mantenendo alta la soglia di attenzione.

Nonostante la tregua, la scorsa notte è stata ancora segnata da violenze: a Beer Sheva, nel sud di Israele, quattro persone sono rimaste uccise e una ventina ferite a seguito dell’impatto di un missile iraniano. Dall’altra parte, nove persone hanno perso la vita nel nord dell’Iran, in attacchi precedenti alla tregua.

La comunità internazionale resta in allerta e segue con cautela gli sviluppi. Resta da capire se il cessate il fuoco reggerà nelle prossime ore, dopo settimane di escalation che avevano fatto temere un allargamento irreversibile del conflitto.