Khamenei esulta: “Vittoria sull’Israele”

TEHERAN – La Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, è riapparsa in un messaggio video trasmesso dalle emittenti televisive statali, dichiarando la fine del conflitto durato 12 giorni e cantando vittoria: “Congratulazioni alla grande nazione iraniana per la vittoria sul regime israeliano”, ha affermato. Khamenei ha colto l’occasione per attaccare anche gli Stati Uniti: “Trump esagera l’impatto dei raid sui siti nucleari. La Repubblica Islamica ha dato un duro schiaffo all’America.”Le parole del leader iraniano arrivano dopo le rivelazioni del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che in un’intervista a Channel 13 ha ammesso: “Israele aveva intenzione di eliminare la Guida suprema, ma l’occasione non si è mai presentata.”Sul fronte dell’intelligence, la CIA ha smentito le voci secondo cui i raid israeliani avrebbero avuto scarso impatto: “Abbiamo raccolto prove che indicano che i siti nucleari dell’Iran sono stati devastati”, ha fatto sapere l’agenzia. Sulla stessa linea il presidente americano Donald Trump, che ha paragonato l’attacco al sito di Fordow a Hiroshima: “Quel raid ha messo fine alla guerra.” Trump è tornato inoltre a difendere il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Il processo contro di lui deve essere annullato. Gli Stati Uniti lo salveranno.”Intanto, la situazione nella Striscia di Gaza resta drammatica. Secondo fonti mediche locali, nelle ultime 24 ore sono stati trasportati negli ospedali 103 cadaveri e 219 feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. La Protezione civile di Gaza ha riferito che questa mattina 56 persone sono state uccise da bombardamenti israeliani, tra cui sei civili che stavano aspettando aiuti in due località diverse.Sul fronte diplomatico, il Consiglio europeo ha diffuso le conclusioni del vertice UE, in cui si chiede “un cessate il fuoco immediato a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi.” L’Unione Europea deplora “la terribile situazione umanitaria a Gaza” e invita Israele a “revocare completamente il blocco sulla Striscia.”