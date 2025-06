Tragedia al Rally di Polonia: muore il giovane campione italiano Matteo Doretto

Grave lutto nel mondo del motorsport:, giovane promessa del rally italiano, è morto a soli 21 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto durante i test pre-gara del. L’incidente è avvenuto nelle campagne attorno a, nei pressi della località di, nel nord del Paese.

A confermare la notizia è stato Grzegorz Różański, portavoce dei vigili del fuoco della città di Olsztyn, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Secondo le ricostruzioni, la Peugeot 208 Rally4 dell’equipaggio italiano è uscita di strada, finendo violentemente contro un albero durante una prova su asfalto.

Il giovane pilota friulano, originario di Pordenone, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. A nulla sono valsi i soccorsi: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Samuele Pellegrino, il copilota che si trovava con lui nell’abitacolo, è invece sopravvissuto e attualmente si trova ricoverato in ospedale in buone condizioni, sempre secondo quanto riferito dalle autorità polacche.

Matteo Doretto era considerato una delle giovani speranze del rally tricolore. Campione italiano nella categoria junior, aveva già mostrato il suo talento su più fronti nazionali e internazionali, conquistando il rispetto di avversari e appassionati. La sua carriera, pur breve, era costellata di risultati promettenti e prospettive brillanti.

La tragedia ha scosso l’intero ambiente del motorsport, sia in Italia che all’estero. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia da parte di team, federazioni e colleghi. La Federazione ACI Sport ha espresso il proprio dolore in una nota ufficiale: “Ci stringiamo al dolore della famiglia Doretto. Matteo era un talento autentico, un ragazzo pieno di passione e determinazione. Una perdita immensa per tutto il nostro sport.”

Gli organizzatori del Rally di Polonia stanno collaborando con le autorità locali per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel frattempo, molti si interrogano sulla sicurezza dei percorsi di test e sulle condizioni in cui si è verificato lo schianto.