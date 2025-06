Terni, esce dal carcere e torna a delinquere: arrestata 19enne per rapina e aggressione

– Appena uscita dal carcere, è tornata subito a delinquere. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni hanno arrestato una, sorpresa in flagranza di reato perai danni di un giovane rumeno di 21 anni, residente nel capoluogo.

L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un passante ha segnalato al 112 un’aggressione in corso in via Castello, nel centro cittadino. L’uomo ha riferito di aver visto due ragazze aggredire un giovane per poi darsi alla fuga. Una pattuglia dell’Arma, giunta prontamente sul posto, ha avviato le ricerche e ha individuato una delle due fuggitive mentre tentava di nascondersi dietro un’auto.

La ricostruzione dei fatti

Grazie alla testimonianza della vittima e del passante, i militari hanno ricostruito quanto accaduto: il 21enne, che conosceva le due ragazze da tempo, è stato avvicinato mentre passeggiava. Le due, con la scusa di parlargli, hanno tentato di strappargli il cellulare. Di fronte alla sua resistenza, lo hanno aggredito fisicamente. Durante la colluttazione, una delle due lo ha colpito con un coltello al collo, ferendolo lievemente. Le lesioni sono state refertate all’ospedale con una prognosi di 6 giorni.

La ragazza arrestata era appena uscita di prigione

La giovane fermata è risultata essere una pregiudicata di 19 anni, originaria dell’Est Europa, residente in provincia ma di fatto senza fissa dimora. Solo di recente era stata scarcerata dalla Casa Circondariale di Perugia, dove si trovava in custodia cautelare per una precedente rapina. Ora, per lei si sono riaperte le porte dello stesso carcere.

Caccia alla complice

Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per identificare la seconda ragazza, datasi alla fuga portando con sé sia il telefono rapinato che l’arma utilizzata nell’aggressione. L’indagata arrestata, come da prassi, è presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Un episodio che riaccende i riflettori sul problema della recidiva e della sicurezza nelle aree urbane, soprattutto nelle ore notturne.