Suppellettili e mobili abbandonati nascondono un arsenale: arrestato un uomo a Galatro

GALATRO - I Carabinieri della Stazione di Galatro hanno arrestato un uomo del posto sorpreso in possesso di un vero e proprio arsenale, nascosto all’interno di un casolare isolato nella campagna galatrese.

L’operazione è nata durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire reati nelle aree rurali, soprattutto in zone isolate e poco frequentate, spesso usate come nascondigli per attività illecite. Durante uno di questi controlli, i militari hanno notato una grande quantità di materiali di risulta accatastati in modo insolito vicino a un vecchio casolare abbandonato, proprietà di un terreno agricolo.

Approfondendo le verifiche, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare l’immobile, scoprendo dietro suppellettili e mobili vecchi un arsenale composto da due fucili, una pistola con matricola parzialmente abrasa, una pistola ad aria compressa e un ingente quantitativo di munizioni di vari calibri, tutte pronte all’uso.

Uno dei fucili sequestrati, a seguito di accertamenti balistici e tracciamento, è risultato essere stato rubato anni prima in provincia di Milano.

L’uomo, ritenuto responsabile della detenzione illegale delle armi, è stato arrestato in flagranza e condotto in caserma per le procedure di rito. L’Autorità Giudiziaria di Palmi ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari.