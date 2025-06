Roland Garros, Musetti in semifinale: battuto Tiafoe, ora sogna la finale a Parigi

instagram

PARIGI – Missione compiuta per Lorenzo Musetti: il tennista azzurro vola in semifinale al Roland Garros, la sua seconda in carriera in un torneo del Grande Slam e la prima sulla terra rossa di Parigi, dopo una prestazione solida e convincente contro l’americano Francis Tiafoe.

Sul prestigioso campo Philippe Chatrier, Musetti ha sconfitto Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 47 minuti, regalando al tennis italiano un’altra grande soddisfazione. Adesso il carrarino attende il vincitore dell’altro quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, con la concreta possibilità di affrontare lo spagnolo per la terza volta su terra rossa in questa stagione.

Un match di alto livello tecnico ed emotivo

Il match si è aperto nel migliore dei modi per Musetti, che ha dominato il primo set con sicurezza, chiudendolo 6-2. Tiafoe ha poi reagito nel secondo parziale, alzando il ritmo e approfittando di un calo dell’azzurro per portarsi sull’1-1 (4-6).

Il terzo set, vero spartiacque dell’incontro, ha visto un sostanziale equilibrio fino al momento decisivo. Nell’11° gioco, Musetti ha tenuto il servizio con autorità portandosi sul 6-5, e da lì ha iniziato una striscia vincente: quattro giochi consecutivi che hanno chiuso il terzo set e lanciato l’azzurro sul 3-0 nel quarto.

Da quel momento, Musetti è diventato il dominatore assoluto. Con grande lucidità mentale e colpi spettacolari, ha tenuto tutti i suoi turni di battuta a zero, annullando ogni tentativo di reazione da parte di Tiafoe.

Una crescita evidente

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti dimostra una maturità sempre più solida sul piano tattico e psicologico. Dopo i passi falsi degli anni precedenti, il 22enne toscano si sta affermando come uno dei protagonisti del circuito ATP anche nei tornei più prestigiosi.

Ora, con la semifinale conquistata, i riflettori si spostano sul possibile incrocio con Carlos Alcaraz, avversario già affrontato due volte in questa stagione sulla terra, entrambe con match combattuti. Ma Musetti, in questo stato di forma, non teme nessuno.

Il sogno di una finale al Roland Garros è sempre più concreto.