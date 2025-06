La cultura e la tradizione popolare abruzzese si fanno nuovamente protagoniste con la Rinascita del Coro Folkloristico di Isola del Gran Sasso. Vi invitiamo a partecipare a questo importante appuntamento culturale che si terrà il 15 giugno 2025 alle ore 17:30, presso la Sala Stauròs del Santuario di San Gabriele. L’evento, intitolato "Tra ieri e oggi – Viaggio nella memoria", celebra la rinascita di un coro storico, simbolo dell’identità del territorio, e rende omaggio al professor Guido Fiorile, figura cardine della storia culturale locale, al Maestro Domenico D'Ascenzo, storico direttore del Coro e al Maestro Fisarmonicista Aldo Rampa, che accompagnerà l’esibizione. Attraverso una performance che unisce la forza della memoria alle radici folkloristiche, il coro porterà in scena emozioni e tradizioni, arricchite dalle note autentiche che hanno caratterizzato per anni le espressioni popolari abruzzesi. La direzione musicale è affidata al Maestro Andrea Di Sabatino, garantendo l’eccellenza tecnica e la sensibilità artistica necessarie a valorizzare ogni interpretazione. La conduzione della serata sarà invece a cura della giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni, che accompagnerà il pubblico in questo percorso di riscoperta culturale. La serata comprenderà anche gli interventi della Prof.ssa Fiammetta Ricci, oltre ai saluti istituzionali della Prof.ssa Maria Luigia Trivellizzi, Presidente della Fondazione Serrini-Parrozzani, e del Sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Ianni, con la partecipazione speciale del giornalista Pietro Colantoni. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Tercas, del Comune di Isola del Gran Sasso, della Provincia di Teramo, della Fondazione Riccardo Serrini Parrozzani, dell’Associazione Le Tre Porte e di Salam.

Invito alla Stampa Invitiamo calorosamente i rappresentanti dei media, giornalisti e blogger culturali a partecipare all’evento, alle ore 17:30 presso il Santuario di San Gabriele. Sarà un momento imperdibile per conoscere da vicino i retroscena del progetto, intervistare i protagonisti e avere ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Questa è un’occasione unica per rivivere l’eredità musicale di un coro che ha, per anni, raccontato l’anima della montagna abruzzese. La cittadinanza e gli amanti della tradizione sono invitati a partecipare numerosi per celebrare insieme la rinascita e la continuità di una cultura che vive di emozioni, radici e passione.