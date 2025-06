Le grandi emozioni del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”

C’è grande attesa per la “prima” in assoluto del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” nelle frazioni del Comune teramano di Montorio al Vomano. Questo privilegio nella giornata di sabato 14 giugno toccherà alle frazioni di VILLA VALLUCCI e CASE VERNESI, dove le popolazioni residenti in forma stabile o saltuaria sono da settimane mobilitate con l’obiettivo di rendere accoglienti ed ospitali i loro preziosi spazi collettivi di comunità disponibili.

“Nell’attesa di un sistema capace di riconoscere e premiare che genera valore per l’intera collettività e non solo opportunità per pochi, continua lo straordinario esempio di cittadinanza attiva portato avanti da qualche anno dalle Comunità riunite dei Monti della Laga, come quello costruito da queste deliziose frazioni del Comune di Montorio al Vomano, protagoniste di una visione emergente della partecipazione e di una crescita di consapevolezza collettiva” sono le parole di gratitudine e di commozione espresse dal Presidente del Comitato organizzativo della Rassegna diffusa, Roberto Gualandri.

Il ricchissimo programma giornaliero avrà inizio già al primo mattino con un piacevole percorso escursionistico, il quale permetterà di collegare la frazione di Villa Vallucci alla Chiesa della Madonna della Sgrima, nota ai più come una delle “Sette Madonne Sorelle della Laga”. Sussiste infatti anche in questa zona la tradizione popolare rurale assai diffusa in appennino, dell’adorazione delle statue di Madonne situate in un gruppo ben definito di chiese poste in modo da essere visibili tra loro. Oltre ad essere luoghi di devozione per invocare la protezione da siccità, malattie e carestie, fungevano nel passato anche come sistema di comunicazione, consentendo di avvistare in tempo possibili pericoli da lontano. L’itinerario continuerà con l’arrivo e la visita dei borghi di Case Vernesi e Villa Vallucci catturando l’attenzione dei partecipanti attraverso degli spazi culturali, dove l’arte si innesta perfettamente con lo splendido paesaggio circostante. Saranno diverse infatti le Mostre allestite per l’occasione lungo le vie dei paesi di pitture, sculture e opere artigianali, curate da importanti artisti locali, a cui faranno seguito un particolare raduno di auto d’epoca dedicato alle Fiat 500, ed un meraviglioso murales rappresentato appositamente per l’arrivo del Festival dai bambini del paese.

Le sorprese continueranno anche nel pomeriggio inoltrato con l’immancabile spazio di intrattenimento dove le Comunità offriranno un particolare saluto ai visitatori rievocando le ritualità di un tempo, in attesa che sopraggiunga l’oscurità per dare il via al gran finale con la storica e suggestiva “Fiaccolata della Madonna della Sgrima” che si terrà lungo un breve percorso di 300 metri a conclusione di una indimenticabile giornata nel segno della tradizione.