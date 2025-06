Errani e Paolini nella storia: trionfo al Roland Garros nel doppio femminile

Roland Garros fb

PARIGI – Un’altra pagina indimenticabile per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini si aggiudicano il doppio femminile del Roland Garros, conquistando il loro primo titolo in coppia in un torneo del Grande Slam. Sul rosso di Parigi, le azzurre hanno superato in finale la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.

Una coppia vincente: Roma, Parigi e l’Olimpiade

La vittoria odierna conferma l’eccezionale stato di forma del duo italiano, che dopo l’oro olimpico conquistato proprio a Parigi l’estate scorsa e il recente successo agli Internazionali di Roma, ha centrato uno dei traguardi più prestigiosi del tennis mondiale. Si tratta di una prima volta assoluta in uno Slam per la coppia, che sta rapidamente diventando una delle realtà più solide del doppio femminile internazionale.

La partita: equilibrio, blackout, poi dominio

Il match si è aperto con grande determinazione da parte delle italiane, che nel primo set sono riuscite a strappare il servizio alle avversarie in un momento cruciale, chiudendo 6-4. La reazione di Danilina-Krunic nel secondo set è stata però veemente: approfittando di qualche errore di troppo delle azzurre, le rivali hanno ribaltato l’inerzia vincendo per 6-2.

Ma è stato nel terzo e decisivo parziale che Errani e Paolini hanno mostrato tutta la loro classe e coesione: con scambi spettacolari, aggressività a rete e una solidità mentale impeccabile, hanno letteralmente dominato la frazione chiudendo con un perentorio 6-1, che ha fatto esplodere la gioia sul campo Philippe Chatrier.

Le protagoniste: esperienza e freschezza

Sara Errani, veterana e finalista già al Roland Garros in singolare nel 2012, porta in dote tutta la sua esperienza nei tornei major, mentre Jasmine Paolini, in piena ascesa anche nel singolare, sta confermando uno straordinario 2024. La sinergia tra le due è stata evidente in ogni scambio, così come la determinazione di raggiungere un traguardo che mancava da tempo al tennis italiano.

Un trionfo per l’Italia del tennis

Questo successo rappresenta una nuova, brillante medaglia per il tennis italiano femminile, che continua a vivere una stagione memorabile. La vittoria di Errani e Paolini riporta l’Italia sul gradino più alto del podio a Parigi nel doppio femminile dopo anni e alimenta le speranze per nuovi successi anche nei prossimi Slam e soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove le azzurre difenderanno il titolo.

Un trionfo storico, costruito con passione, sacrificio e talento, che entra di diritto nella storia dello sport italiano.