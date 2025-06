ATP Halle, Sinner riparte con una vittoria dopo la delusione di Parigi: battuto Hanfmann all’esordio

HALLE – Dopo la sconfitta in finale al Roland Garros,torna subito protagonista sull’erba. Il numero uno del mondo ha, superando il tedescocon il punteggio di

Un match solido per il campione altoatesino, che ha saputo gestire i momenti chiave della partita contro un avversario ben sostenuto dal pubblico di casa. Hanfmann, attualmente numero 138 del ranking ATP, ha provato a opporre resistenza soprattutto nel primo set, ma Sinner ha piazzato lo strappo decisivo sul 6-5, chiudendo poi il parziale.

Nel secondo set il dominio dell’azzurro è stato più netto: servizio efficace, pochi errori gratuiti e la solita lucidità nei momenti importanti. Sinner ha dimostrato una buona condizione fisica e mentale dopo le fatiche di Parigi, iniziando al meglio la sua stagione su erba.

Al secondo turno, il numero uno al mondo affronterà Alexander Bublik, tennista kazako dallo stile imprevedibile, capace di alternare colpi spettacolari e momenti di discontinuità. Una sfida che promette spettacolo, con Sinner chiamato a confermare la sua leadership anche su una superficie che ancora non lo ha consacrato del tutto.

Il torneo ATP 500 di Halle è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino le gesta del tennista italiano in uno dei più prestigiosi appuntamenti sull’erba in preparazione a Wimbledon.

Dopo la delusione per il secondo posto a Parigi, Sinner ha già voltato pagina: Halle è il primo passo verso nuovi obiettivi.