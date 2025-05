Tragedia sull’Eiger: valanga travolge alpinisti, in corso maxi operazione di soccorso

Una valanga ha travolto diverse persone sull’, una delle vette più celebri delle Alpi svizzere, situata nell’. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi e ha immediatamente fatto scattare una, come confermato dallaattraverso un comunicato pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter).

Secondo quanto riferito dalle autorità, diverse persone risultano sepolte sotto la neve e sono in corso le ricerche con l’impiego di elicotteri, unità cinofile da valanga, squadre di soccorso alpino e volontari specializzati.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si teme che la slavina abbia investito una o più cordate di alpinisti impegnati nella scalata del versante nord della montagna, noto per la sua difficoltà tecnica e le condizioni estreme.

Le autorità invitano a evitare la zona per non ostacolare le operazioni di emergenza. Non sono ancora noti i numeri ufficiali di feriti o vittime, ma la situazione è in continua evoluzione.