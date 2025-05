Striscia la Notizia, questa sera il focus è su “Affari Tuoi”: il gioco dei pacchi riproduce dinamiche tipiche dell’azzardo?

Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviata Rajae affronta un tema controverso: il popolare game show Affari Tuoi può essere considerato una forma di gioco d’azzardo mascherata? La domanda nasce da una segnalazione ricevuta dal programma satirico di Antonio Ricci, in cui un impiegato bancario mette in discussione le dinamiche del gioco televisivo, suggerendo che esse ricalchino meccanismi tipici dell’azzardo.

Per fare chiarezza, Rajae ha intervistato il sociologo Maurizio Fiasco, esperto nazionale di gioco d’azzardo e dipendenze. Il suo giudizio è netto: “Ad Affari Tuoi c’è un progetto che riproduce tutte le procedure più tipiche del coinvolgimento e dell’induzione al gioco d’azzardo. Ci sono i pensieri erronei, la numerologia, la perdita della cognizione del valore del denaro”.

Fiasco si sofferma in particolare sull’offerta economica che viene fatta al concorrente durante il gioco: “Anche se si entra nel programma senza pagare, nel momento in cui viene fatta l’offerta, secondo il nostro Codice civile quei soldi sono nella disponibilità effettiva del concorrente. Questo può generare una distorsione psicologica, inducendo a rilanciare, come accade nei comportamenti da gioco patologico”.

Nel suo intervento, il sociologo richiama anche l’importanza della figura del “Dottore”, personaggio chiave nel format: “È la personificazione di una parte inconscia del giocatore, che in una condizione di incertezza cerca conferme e orientamenti. Tutto questo contribuisce a costruire un fenomeno di massa simile a quello del gioco d’azzardo, che in Italia colpisce un milione e mezzo di persone”.

Fiasco conclude con un appello alla riflessione pubblica: “Non è polemica, ma analisi. Quando certi meccanismi si manifestano con tale evidenza, è necessario parlarne”.

Il servizio integrale andrà in onda questa sera, offrendo spunti di riflessione su un tema che tocca migliaia di famiglie italiane.