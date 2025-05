Sinner ricevuto da Papa Leone XIV: "Vuole giocare?". Tennis e sorrisi in Vaticano

— Un incontro inedito e carico di emozione quello andato in scena questa mattina:, numero uno del tennis mondiale, e il presidente dellasono stati ricevuti in, il nuovo Pontefice insediatosi da poche settimane.

Accanto al tennista altoatesino e al presidente della FITP, erano presenti anche le rispettive famiglie. Durante l’incontro, in un clima di grande cordialità e informalità, Sinner ha donato una racchetta al Papa, accompagnata da una pallina da tennis. Con un sorriso, ha domandato:

«Vuole giocare?».

Il Santo Padre, scherzando e indicando la sala impreziosita da lampadari e arredi storici, ha risposto ridendo:

«Lasciamo stare, qui meglio di no».

Poi ha aggiunto con ironia:

«A Wimbledon mi lascerebbero...», alludendo alla suggestiva ipotesi di impugnare la racchetta sul celebre prato londinese.

Un dono speciale per un Papa sportivo

«Questa racchetta è molto simile alla mia, ma il colore è diverso», ha spiegato Sinner al Pontefice, visibilmente compiaciuto dal gesto. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per mostrare al Papa i trofei vinti dalle nazionali italiane maschile e femminile nelle edizioni 2024 della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, conquistate a Malaga.

Leone XIV e l’amore per il tennis

Papa Leone XIV, da poco eletto, non ha mai nascosto la sua passione per il tennis. In diverse occasioni ha confessato di aver praticato questo sport e di seguirlo ancora con entusiasmo.

Nei giorni scorsi, interrogato da alcuni giornalisti sulla possibilità di una sfida con il campione italiano, aveva scherzato:

«Ma non contro Sinner!», giocando sul doppio senso del cognome, non proprio ideale nella casa del Signore.

Sinner, a sua volta, durante una conferenza stampa agli Internazionali d’Italia, aveva reagito con divertita diplomazia:

«Perché mi dovete mettere in difficoltà?», per poi aggiungere:

«Ovviamente ho saputo che da piccolo ha giocato, ed è una cosa bella per noi tennisti sapere che anche il Papa ama questo sport».

Un incontro che unisce sport, fede e leggerezza

La visita si è svolta in un clima di grande affetto e complicità, suggellando un momento simbolico che unisce due mondi apparentemente lontani, ma legati dai valori di impegno, passione e umanità. Un segnale forte anche per il ruolo che lo sport può avere nel dialogo, nella cultura e nella crescita delle nuove generazioni.

Un’udienza storica, che resterà impressa nella memoria dei presenti — e che, forse, potrebbe avere un seguito… magari su un campo da tennis, con Papa Leone XIV pronto a sfoderare un rovescio celestiale.