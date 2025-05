Russia e Ucraina tornano al tavolo dei negoziati a Istanbul, ma è subito tensione

ISTANBUL - Riprendono oggi a Istanbul, per la prima volta dalla primavera del 2022, i colloqui tra le delegazioni russa e ucraina. L’inizio dei lavori è fissato per le ore 9 italiane (le 10 locali), ma all'incontro non prenderanno parte i leader dei rispettivi Paesi. La vigilia è stata segnata da un clima di forte tensione, alimentato da uno scambio di accuse e insulti tra Mosca e Kiev.

La delegazione russa sarà guidata dal capo negoziatore Vladimir Medinsky e includerà figure di primo piano come il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il viceministro della Difesa Aleksandr Fomin e l’ammiraglio Igor Kostyukov, a capo dell’intelligence militare (GRU). Per l’Ucraina, sarà presente il ministro della Difesa Rustem Umerov.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento anche sul piano internazionale, parteciperà una delegazione statunitense guidata dal Segretario di Stato Marco Rubio.

Toni accesi alla vigilia

"Una farsa, la Russia non prende sul serio i negoziati", ha dichiarato Kiev, manifestando profondo scetticismo sull’esito dell’incontro. Non si è fatta attendere la replica di Mosca, che ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "una persona penosa". A gettare ulteriore benzina sul fuoco, anche l’ex presidente americano Donald Trump, che ha affermato: “Tutto fermo se non vedo Putin”.

Attacco notturno con droni: abbattuti 73 su 112

Nella notte, la guerra sul campo non si è fermata. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare di Kiev su Telegram, le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco con 112 droni, inclusi modelli kamikaze Shahed. Le difese ucraine sono riuscite ad abbattere 73 velivoli senza pilota, mentre altri 36 droni-esca sono precipitati in zone aperte.

Le regioni colpite includono Odessa, Zhytomyr, Cernihiv, Mykolaiv e Kiev. L’intercettazione è avvenuta su un vasto fronte che copre est, nord, sud e centro del Paese, a conferma dell’elevata pressione bellica tuttora in corso.