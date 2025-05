Roland Garros, primo turno: Cobolli e Arnaldi volano al secondo turno. Fuori Bellucci e Passaro. Djokovic e Gauff senza problemi

Matteo Arnaldi Ig

Cobolli travolgente contro Cilic

PARIGI – Si chiude con luci e ombre il primo turno delper i tennisti italiani, conprotagonisti di due belle vittorie che valgono l’accesso al secondo turno del prestigioso Slam parigino.

Prestazione da incorniciare per Flavio Cobolli, che ha liquidato il croato Marin Cilic con un netto 6-2, 6-1, 6-3, imponendo ritmo e precisione per tutto l’incontro. Il giovane romano accede così per la prima volta al secondo turno del Roland Garros da protagonista assoluto.

Arnaldi, che rimonta su Auger-Aliassime

Vittoria in rimonta e di carattere per Matteo Arnaldi, che dopo aver perso i primi due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime (5-7, 2-6), ha ribaltato il match imponendosi 6-3, 6-4, 6-2. Il sanremese dimostra ancora una volta grande resistenza mentale e fisica, firmando una delle rimonte più belle di questa prima giornata.

Fuori Bellucci e Passaro

Niente da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato dal britannico Jack Draper in quattro set: 3-6, 6-1, 6-4, 6-2. Si ferma anche Francesco Passaro, che cede all’olandese Jesper De Jong in cinque set: 3-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-1, dopo una lunga battaglia durata oltre tre ore.

Djokovic parte forte, ok anche Zverev e Bublik

Tra i big, esordio agevole per il numero uno del mondo Novak Djokovic, che ha battuto l’americano Mackenzie McDonald con un triplo 6-3. Il tedesco Alexander Zverev ha superato senza problemi l’americano Learner Tien (6-3, 6-3, 6-4), mentre il kazako Alexander Bublik ha regolato l’australiano James Duckworth con un secco 6-2, 6-4, 6-4. Il giovane ceco Jakub Mensik ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller in quattro set: 7-5, 6-7, 7-5, 6-3.

Donne: Sorpresa Frech su Jabeur, bene Gauff e Pegula

Nel tabellone femminile spicca l’uscita di scena della tunisina Ons Jabeur, battuta dalla polacca Magdalena Frech con un convincente 7-6, 6-0. Proseguono invece il loro cammino le americane Jessica Pegula (6-2, 6-4 sulla rumena Arica Todoni) e Coco Gauff, che ha dominato l’australiana Olivia Gadecki con un doppio 6-2.

Successo anche per la britannica Sonay Kartal, che ha travolto la russa Erika Andreeva (6-0, 6-2), e per la francese Elsa Jacquemot, vincente in due set (6-3, 7-6) contro la greca Maria Sakkari.

Il torneo entra ora nel vivo con i secondi turni che promettono spettacolo, sorprese e nuove sfide per i protagonisti dello Slam parigino.