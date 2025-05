“Parasce”, l’anagramma di Pescara e la sua fata

Sabato 10 maggio, presso la sede dell’Associazione Culturale Mousikè-Arte delle Muse di Luciano Cupido in Pescara, è stata presentata la fiaba scritta da Ornella Keller, intitolata “La Fata di Parasce”.

Un appuntamento voluto dall’Associazione Global Peace and Prizes for Art è per far conoscere sul territorio questa nuova realtà associativa che vuole la Pace nel mondo fondato sulle passioni dell’operato umano come la stesura del testo Keller meritevole, per questo, di un riconoscimento dall’associazione medesima

La dott.essa Annalisa Biondo, presidente Global Peace And Prizes For Art, nel presentare il libro ha sottolineato come “ho notato subito potesse essere un successo data la sua traduzione non solo in dialetto ma anche in inglese. Ho conosciuto Ornella Keller a un nostro evento a fine 2024 e si è presentata subito con La Fata di Parasce. Appena letto il titolo – prosegue Biondo – ho pensato si trattasse di un caso di afasia cioè quel disturbo del linguaggio caratterizzato dal cambiare l’ordine dei vocoidi con i contoidi all’interno di una parola; invece Ornella mi spiegò che si trattava di un anagramma della parola Pescara. Un testo che mi ha suscitato interesse e se siamo qui è grazie all’avvocato Rucci il quale ringrazio perchè si è subito reso disponibile per essere presente come critico. Ringrazio anche l’associazione Mousikè-Arte delle Muse di Luciano Cupido perché è la prima volta che apre questo bellissimo luogo a un evento”.

L’intervento dell’Avv. Fernando Rucci, nella specifica qualità di Sovrano Gran Commendatore della Unione Logge Sovrane del Mediterraneo, si è incentrato invece sull’aspetto esoterico dell’opera della Keller: “L’opera di Ornella, entrando nel dettaglio, secondo me non è una fiaba in quanto non c’è nulla di fantastico e mi spiego: la storia di questa fata è molto vicina alla storia dell’uomo e cioè alla riscoperta del sé, alla verità. La verità assoluta non esiste, ma esiste solo la percezione che ciascuno ha della verità e non la troviamo all’esterno, ma all’interno di noi stessi. Vanno rivisti i principi cardini della nostra concezione della vita, poiché, continuando in questa direzione, spianiamo la strada alla finanza internazionale occulta, che sta lavorando per la creazione di un nuovo ordine mondiale”.

L’autrice Ornella Keller ha poi spiegato com’è nata La Fata di Parasce: “Era un giorno molto caldo e non avevo voglia di andare al mare; così decisi di mettermi a scrivere ed è nata la storia di questa fata ambientata a Pescara nel ‘700 quando c’era ancora la Piazzaforte militare. In essa la fata porterà la sua danza, essendo una ballerina, e la sua leggiadria; ma si sa, come in ogni viaggio dell’eroe, anche la fata dovrà fare il suo percorso per compiere il suo destino”.

L’evento ha visto la partecipazione della pittrice Roberta Lavinio che ha spiegato le immagini all’interno del testo, suoi dipinti su tela presenti in sala. Successivamente il pianista Marino Giansante ha accompagnato le letture del testo dalla Keller interpretate dell’attrice Mariangela D’Albenzio. Infine il poeta Lucio Vitullo ha dedicato all’autrice la poesia “Principessa” letta dall’architetto e lirico Mauro Borbone.

Erano presenti anche il fotografo Marco Chiavaroli e Giuseppe Simongini per le riprese video.