Operazione “Piazza Pulita”: smantellato traffico di droga da oltre 350mila euro, 18 indagati

All’alba del 28 aprile, con l’impiego di 30 militari e l’ausilio delle unità cinofile della Polizia Locale di Alessandria e Oleggio, i Carabinieri hanno dato esecuzione a sette misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli nei confronti di pregiudicati tra i 27 e i 61 anni, ritenuti responsabili di spaccio in concorso. Per loro sono scattati arresti domiciliari, obblighi di firma e divieto di dimora.

Un’indagine partita un anno fa

L’attività investigativa è cominciata un anno fa, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, insospettiti da movimenti sospetti tra vie e piazze cittadine. I Carabinieri hanno documentato una fitta rete di cessioni di droga tra Casale Monferrato e la provincia di Pavia, gestite attraverso ordini telefonici e consegne mirate.

Determinanti si sono rivelati i servizi di osservazione, le intercettazioni telefoniche e l’uso di telecamere nascoste, che hanno confermato l’esistenza di una vera e propria “base operativa” in un appartamento di un 59enne agli arresti domiciliari. Il gruppo agiva secondo ruoli ben definiti, con alcuni incaricati degli approvvigionamenti e altri dello spaccio al dettaglio, anche con l’uso di veicoli privati.

Sequestri e numeri dell’operazione

Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati:

3,5 kg di hashish (circa 3.000 dosi)

350 grammi di cocaina (circa 2.000 dosi)

15 grammi di eroina (circa 60 dosi)

In totale, sono diciotto gli indagati, diciassette dei quali residenti a Casale Monferrato e uno nel Pavese. Tutti sono interconnessi in una rete criminale dedita allo spaccio, che operava prevalentemente in abitazioni private.

L’impegno dei Carabinieri

L’operazione “Piazza Pulita” si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano, portato avanti con determinazione dai Carabinieri per tutelare la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico.