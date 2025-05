Minacce alla figlia di Meloni, bufera politica: “Odio ideologico, confini da non superare”

ROMA – “”. Una frase agghiacciante, postata su Facebook e indirizzata alla figlia didella presidente del Consiglio, ha sollevato un'ondata di sdegno e condanna bipartisan. Il riferimento è al tragico, la 14enne uccisa nei giorni scorsi ad Afragola dal suo ex fidanzato. A denunciare pubblicamente il post è stato, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha segnalato come l’autore sia un presunto

La premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, affidando il suo pensiero ai social:

“ Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. ”

E ha aggiunto:

Le sue parole hanno raccolto la solidarietà dell’intero arco parlamentare, da destra a sinistra, in un raro momento di unità politica su un tema di civiltà e rispetto umano.

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha avviato accertamenti sull’autore del post.

“La figura del docente è di straordinaria importanza non solo per l’istruzione ma per la formazione etica dei giovani. Chi tradisce questo compito sui social o in pubblico verrà sanzionato. Non possiamo tollerare chi non è degno di far parte della nostra scuola”, ha dichiarato.