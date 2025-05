L'estate 2025 con la nuova collezione Skien Valley di Columbia

La storia di Columbia affonda le sue radici nella creazione di capi pensati per ogni esperienza outdoor, con l’innovazione al centro e la protezione in ogni strato. Dalle giornate soleggiate alle avventure sotto la pioggia, la missione del brand resta invariata: tenere al caldo, all’asciutto, al fresco o al riparo dagli agenti atmosferici, ovunque porti il cammino. Anche questa stagione, Columbia rinnova questa promessa, integrando tecnologie all’avanguardia con lo stile outdoor più autentico.

Tra le novità: Insect Shield®, l’ultima innovazione pensata per le performance outdoor.

L’estate offre infinite opportunità di esplorazione, ma anche la fastidiosa compagnia degli insetti. Con Insect Shield®, Columbia introduce una tecnologia rivoluzionaria che respinge gli insetti in modo invisibile, efficace per tutta la vita del capo e completamente inodore. Uno stile funzionale pensato per chi non rinuncia all’avventura: niente spray, niente creme, solo un design intelligente pensato per muoversi insieme.

Combinando funzionalità moderne ad uno stile essenziale, la collezione Skien Valley™ è pensata per chi cerca avventura e protezione. Dalle Highlands, fino alle zone più tropicali, questa linea assicura una difesa eccezionale senza compromettere comfort e stile.

Linee pulite, dettagli curati e una palette neutra conferiscono un’estetica senza tempo, mentre la protezione solare Omni-SHADE™ e i tessuti traspiranti integrati garantiscono comfort per tutta la giornata.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it