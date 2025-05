Incidente a Pantelleria: coinvolti tre aerei delle Frecce Tricolori, un pilota in ospedale

PANTELLERIA – Attimi di grande paura questo pomeriggio all’aeroporto di Pantelleria, dove tre velivoli della pattuglia acrobatica nazionalesono rimasti coinvolti in un incidente al termine di un’esibizione. Secondo le prime ricostruzioni, uno degli aerei sarebbe uscito fuori pista durante la fase di atterraggio, perdendo una ruota e causando danni a due altri velivoli della formazione.

A seguito dell’incidente, un pilota è stato trasportato in ospedale con una sospetta frattura alle gambe. Le sue condizioni sarebbero serie ma non critiche. Immediate le operazioni di soccorso: le squadre d’emergenza e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sulla pista per mettere in sicurezza l’area e garantire l’assistenza necessaria.

Uno dei velivoli ha subìto un grave danneggiamento all’ala, mentre il velivolo finito fuori pista potrebbe aver avuto un problema tecnico al carrello, anche se non si esclude l’ipotesi di un bird strike (l’impatto con un volatile) o addirittura un contatto in volo tra due aerei. In particolare, si ipotizza che il terzo gregario destro della formazione possa essere finito al suolo in seguito a un’anomalia.

L’incidente è avvenuto in un giorno di festa per l’isola: oggi, infatti, era prevista l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica Militare, con visite guidate all’hangar “Nervi” e l’attesissima esibizione delle Frecce Tricolori, in programma per le 14.30. L’evento è stato inevitabilmente sospeso.

Le autorità militari e aeronautiche hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità o criticità tecniche. L’area dell’incidente è stata isolata e posta sotto sequestro per consentire i rilievi.

L’Aeronautica Militare ha espresso vicinanza al pilota ferito e ha assicurato piena collaborazione con le autorità competenti. In attesa di ulteriori accertamenti, la dinamica resta ancora incerta, ma la rapidità nei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.