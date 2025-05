Brumotti a Saronno scopre una rete di spaccio nei boschi: inseguimento da film e droga recuperata

SARONNO – Nuova clamorosa inchiesta dia Striscia la Notizia. Nella puntata in onda questa sera su, l’inviato del noto tg satirico si trova a, in provincia di Varese, dove documenta l’esistenza di unanascosta nei boschi della zona, con almeno unaattivi.

Durante il servizio, la situazione si fa subito tesa: uno degli spacciatori, vistosi scoperto, fugge portando con sé circa 200 grammi di cocaina. Brumotti, come spesso accade nei suoi reportage ad alto rischio, si lancia all’inseguimento del malvivente in una rocambolesca rincorsa durata quasi due ore tra sentieri e vegetazione.

L’azione ha un esito positivo: l’inviato riesce a recuperare il sacchetto con la droga, mentre il pusher viene fermato dalle Forze dell’Ordine intervenute nella zona grazie al coordinamento con la troupe.

Il servizio integrale, con immagini e testimonianze esclusive, andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia. Un altro colpo messo a segno da Brumotti, da anni in prima linea nella denuncia dello spaccio in tutta Italia, spesso a rischio della propria incolumità.

