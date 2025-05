Boundless Explorer è la collezione di Columbia pensata per le donne che non si fermano mai









Lo stile urbano si unisce alla funzionalità outdoor in capi versatili che seguono ogni movimento, dalle strade di città ai sentieri di montagna. Linee moderne, tagli tecnici e materiali performanti si fondono in una proposta che offre leggerezza, libertà e protezione.





Camicie a maniche corte realizzate in tessuto traspirante con ventilazione posteriore in mesh, colletto con chiusura a pressione, tasche funzionali e dettagli pensati per l’avventura sono solo alcuni degli elementi distintivi.





I capi sono dotati delle migliori tecnologie Columbia: Omni-Wick™, che allontana l’umidità dalla pelle per una rapida evaporazione e un comfort duraturo; Omni-Shield™, che protegge da acqua e macchie grazie a una barriera repellente di lunga durata; Omni-Tech™, impermeabile e traspirante, per una protezione garantita anche in condizioni meteorologiche variabili. Molti prodotti sono realizzati con materiali riciclati, unendo alte prestazioni a un impegno concreto per la sostenibilità. Boundless Explorer è stile senza confini, per donne che non vogliono scegliere tra performance e personalità.





Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.