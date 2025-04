Tragedia nei cieli della Liguria: ultraleggero precipita, due vittime

GENOVA - Un tragico incidente aereo si è verificato ieri in Liguria, nel comune di Isola del Cantone, località Montessoro, dove un ultraleggero partito da Torino e diretto a Roma si è schiantato al suolo, causando la morte dei due passeggeri a bordo. Le vittime sono state ritrovate carbonizzate tra i resti del velivolo, rendendo ancora più drammatica la scena dell’incidente.

Le vittime: un istruttore di volo e un poliziotto eroe

A perdere la vita nell'incidente sono stati il pilota e istruttore di volo Giuseppe Gabbi, 64 anni, e il poliziotto Riccardo Muci, 38 anni, originario di Copertino (Lecce) e in servizio a Roma. Muci era noto per il suo coraggio e senso del dovere: nel 2018, durante l'esplosione di un'autocisterna sull'A14, aveva salvato diverse persone, rischiando la propria vita. Per quel gesto eroico, fu insignito di un riconoscimento dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Cause ancora da chiarire, la nebbia tra le ipotesi

Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo alcuni testimoni, al momento dello schianto la zona era avvolta da una fitta nebbia, che potrebbe aver influito sulla visibilità e la manovrabilità del velivolo. Tuttavia, solo le indagini tecniche potranno confermare le cause del disastro.

L'intera comunità è sotto shock per la tragica perdita di due vite umane, con un particolare cordoglio rivolto alla famiglia di Riccardo Muci, ricordato non solo come un servitore dello Stato, ma come un vero eroe.