Sparatoria a Uppsala, Svezia: si temono vittime. Il sospetto in fuga su uno scooter elettrico

Uppsala, 29 aprile 2025 – Momenti di panico nel pomeriggio di oggi nel centro di Uppsala, cittadina universitaria situata a circa 70 chilometri a nord di Stoccolma, dove si è verificata una sparatoria nei pressi di Vaksala Torg, una delle piazze principali della città, vicina alla stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando numerosi residenti e passanti hanno segnalato colpi d’arma da fuoco provenienti dall’area circostante un barbiere. Diverse testimonianze, riportate dall’emittente Sveriges Radio, parlano di scene concitate e di persone in fuga, mentre l’intera zona è stata rapidamente isolata dalla polizia, che ha avviato una massiccia operazione di sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media locali, il sospetto autore della sparatoria sarebbe fuggito a bordo di uno scooter elettrico, facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è stato confermato ufficialmente il numero delle vittime o dei feriti, ma fonti locali parlano della possibilità di conseguenze gravi, anche mortali.

Le autorità svedesi mantengono per ora il massimo riserbo sui dettagli, mentre proseguono le indagini e le ricerche del responsabile. Un’ampia area intorno a Vaksala Torg è stata transennata, con la polizia scientifica al lavoro per raccogliere prove e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

L’episodio si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per la diffusione della violenza armata in Svezia, dove negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di sparatorie legate a faide criminali.

Maggiori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore dalle autorità locali.