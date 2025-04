Ponte del 25 aprile: dopo i disagi pasquali, cosa fare in caso di disagi aerei

TRAPANI - Con il ponte del 25 aprile, milioni di italiani sono partiti per una breve vacanza, proseguendo un trend positivo già registrato durante le festività pasquali. Le mete preferite? Le città d’arte, le località di mare e montagna, ma anche le capitali europee, grazie a offerte sempre più vantaggiose.

Tuttavia, se il settore turistico può sorridere per il boom di prenotazioni, quello aereo continua ad affrontare gravi criticità. Durante il weekend di Pasqua, infatti, migliaia di passeggeri hanno vissuto disagi legati a ritardi e cancellazioni improvvise di voli. Secondo ItaliaRimborso, sono stati circa 17.000 gli italiani aventi diritto a un risarcimento, molti dei quali si sono trovati bloccati in aeroporto senza assistenza.

E con il ponte del 25 aprile in corso, la preoccupazione cresce: si prevedono ancora milioni di viaggiatori in partenza e un traffico aereo intenso, con il rischio concreto che si ripetano le stesse problematiche.

I tuoi diritti in caso di problemi con il volo

Se il tuo volo subisce un ritardo significativo, viene cancellato o ti viene negato l’imbarco, il Regolamento (UE) 261/2004 ti tutela. Ecco i principali casi in cui puoi avere diritto a una compensazione tra 250 e 600 euro:

Cancellazione del volo con meno di 14 giorni di preavviso.

Ritardo superiore a tre ore all’arrivo, se non dovuto a cause eccezionali.

Overbooking, ovvero il rifiuto dell’imbarco per eccesso di prenotazioni.

Inoltre, il passeggero ha diritto a:

Assistenza durante l’attesa (pasti, bevande, sistemazione in hotel e trasporto).

Rimborso del biglietto o volo alternativo, in caso di cancellazione.

Come ottenere il rimborso

Se pensi di avere diritto a un risarcimento ma non sai da dove iniziare, puoi rivolgerti a claim company specializzate, come ItaliaRimborso. “Analizziamo ogni giorno le segnalazioni dei passeggeri – spiega il CEO Felice D’Angelo – e utilizziamo strumenti tecnologici per verificare le responsabilità delle compagnie. È fondamentale che ogni viaggiatore sia tutelato.”

I consigli per partire preparati

In vista del ponte, e anche del 1° maggio, ecco alcune buone pratiche per tutelarti:

Controlla lo stato del volo regolarmente, anche poche ore prima della partenza.

Conserva tutta la documentazione di viaggio : biglietti, ricevute, comunicazioni della compagnia.

Segnala tempestivamente eventuali disservizi.

ItaliaRimborso ricorda che non tutti i voli sono automaticamente risarcibili, ma le compagnie hanno sempre l’obbligo di offrire assistenza. Se questo non avviene, il viaggiatore può far valere i propri diritti e chiedere il rimborso delle spese sostenute.

Viaggia informato

Il ponte del 25 aprile rappresenta un nuovo test per il sistema dei trasporti. Essere informati sui propri diritti è il modo migliore per non trasformare un imprevisto in un incubo. Una vacanza serena inizia da una partenza consapevole.