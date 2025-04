Omicidio di Santo Romano, condannato a 18 anni e 8 mesi il 17enne accusato: rabbia e proteste fuori dal Tribunale

NAPOLI – È stato condannato ail 17enne imputato per l’omicidio di, il ragazzo di 19 anni ucciso nella notte tra il, nel Napoletano. La lite, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe scoppiata per un motivo futilissimo:

La sentenza è arrivata oggi dal Tribunale per i minorenni di Napoli, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Il pubblico ministero Ettore La Ragione aveva chiesto per il giovane una pena di 17 anni, ma i giudici hanno inflitto una condanna più pesante.

All’esterno del tribunale, la lettura del verdetto ha scatenato la rabbia e la frustrazione di amici e familiari della vittima, che hanno contestato duramente la sentenza, ritenendola insufficiente e ingiusta rispetto alla gravità del fatto.

Tra le voci più amareggiate, quella della madre di Santo, Filomena Di Mare, che ha espresso tutto il suo dolore e la sua disillusione:

Prima della lettura della sentenza, la donna aveva rivolto un appello accorato:

“Mi aspetto una pena giusta, una pena severa ma soprattutto una pena da scontare davvero. Non possiamo fare le tarantelle o i Pulcinella, condannare a 15 o 20 anni e poi in appello si scala, poi in Cassazione si scala e poi diamo il premio e poi ancora un altro. E alla fine una pena così grande si riduce a 5 anni. No, se un giudice condanna a quindici anni che siano scontati tutti e quindici.”