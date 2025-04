Musetti da sogno: vola in finale a Montecarlo dopo una battaglia con De Minaur

lore_musetti Ig

FRANCESCO LOIACONO – Impresa di Lorenzo Musetti nella seconda semifinale del torneo Masters 1000 sulla terra rossa del Principato. Il tennista azzurro ha superato in rimonta l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6, conquistando così la sua prima finale in carriera in un torneo Masters 1000 e nello storico appuntamento monegasco.

L’inizio del match è stato tutto a favore dell’australiano, che grazie a un servizio estremamente preciso e a un gioco aggressivo ha dominato il primo set, chiudendolo con un netto 6-1. Musetti ha faticato a trovare il ritmo, ma non si è perso d’animo.

Nel secondo parziale, il carrarino ha cambiato marcia. Più sciolto nei colpi, ha saputo sfruttare i pallonetti e le variazioni per spezzare il ritmo di De Minaur, riuscendo a portare a casa il set per 6-4 e riaprendo la partita.

Il terzo set è stato un autentico braccio di ferro, con entrambi i giocatori solidi al servizio e determinati a conquistare la finale. Nessuno dei due ha ceduto, e si è arrivati così al tie-break. È stato lì che Musetti ha tirato fuori tutto il suo talento: rovesci eleganti e colpi profondi da fondo campo gli hanno permesso di imporsi e firmare una vittoria storica.

Per Lorenzo si tratta di un traguardo fondamentale: è la prima volta che raggiunge la finale a Montecarlo e in un torneo della categoria Masters 1000, confermando la sua crescita e il suo potenziale sulla terra battuta.

In finale affronterà Carlos Alcaraz, che nella prima semifinale ha superato il connazionale Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6, 6-4. Sarà dunque una sfida tra giovani talenti, destinata a regalare spettacolo.