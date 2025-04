Il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga per la prima volta al mare

“I corridoi fluviali adriatici come espressione culturale geografica di congiunzione tra aree montane e costiere” è l’appuntamento da non perdere quello in programma sabato 5 aprile 2025 a Roseto degli Abruzzi, nell’ambito del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025. Protagonisti saranno la natura e il dialogo tra costa e montagna, con un evento che valorizza il ruolo dei corridoi fluviali adriatici come congiunzione culturale e ambientale.

Per la prima volta dunque il Festival si sposta al mare in linea con il tema di questa edizione “Verso un riequilibrio e una riconnessione sociale tra le aree urbane e le zone montane”.

“Il tema molto sentito della ‘Metromontagna’, ovvero la necessità di recuperare un rapporto tra aree interne e zone urbane – afferma il presidente dell’ODV Borghi e Sentieri della Laga Roberto Gualandri - ha dato occasione di rivalutare le connessioni geografiche della storia ripristinando simbolicamente i Monti della Laga alla costa adriatica, attraverso il corso del Fiume Tordino. Il risultato è una giornata inedita, molto attesa, la quale darà occasione di attenzionare la Riserva Naturale del Borsacchio, uno degli ultimi lembi di costa marina sottratta alle attività umane, più che mai bisognosa di tutela. Ci sarà inoltre la possibilità di ospitare alcune aziende in rappresentanza sia dell'area costiera che di quella montana, in una sorta di ‘gemellaggio’ di pratiche agricole compatibili in differenti zone climatiche”.

È il secondo evento del Festival, dopo la due giorni del 22 e 23 marzo scorso a Teramo e Cortino, a carattere inclusivo: “Torneremo ad utilizzare la Joelette per portare con noi persone straordinarie che hanno bisogno di una piccola ma importante assistenza per coinvolgerle in esperienze indimenticabili” le parole di Gualandri.





Programma della giornata

9:30 – Ritrovo presso il Villaggio Lido D’Abruzzo e registrazione dei partecipanti per l’escursione gratuita.

10:00 – Saluti istituzionali e presentazione del programma.

10:30 – Visita guidata alla Riserva Naturale del Borsacchio a cura delle Guide del Borsacchio APS (3 km circa – durata 2 ore, difficoltà turistica). L’escursione è inclusiva e accessibile anche a persone con disabilità motoria, grazie alla presenza delle Joëlette (su richiesta in fase di prenotazione).

13:00 – Pausa pranzo con possibilità di convenzione presso il ristorante del Villaggio Lido D’Abruzzo (prenotazione obbligatoria).

14:30 – Apertura della mostra mercato delle Aziende Montane e Costiere e incontro pubblico: “I corridoi fluviali adriatici come espressione culturale geografica di congiunzione tra area montana e costiera”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Le Guide del Borsacchio APS, l’associazione Il Cammino Possibile APS, l’associazione Il Sentiero Verde e il Villaggio Lido D’Abruzzo, con il supporto di numerosi enti territoriali.

Info e prenotazioni

Escursione gratuita: Francesca Pomanti (348 3195644)

Pranzo convenzionato: Fabio (328 4617021)