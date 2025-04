Gaza e Libano: nuovi raid israeliani nonostante i cessate il fuoco

Non si fermano le violenze in Medio Oriente. La Protezione civile di Gaza, gestita da Hamas, ha riferito che almeno 25 persone – tra cui donne e bambini – sono state uccise dall’alba di oggi in una nuova ondata di attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Le operazioni militari, secondo le fonti locali, avrebbero colpito diverse aree densamente popolate, aggravando ulteriormente l’emergenza umanitaria in corso.Nel sud del Libano, il ministero della Sanità ha annunciato che una persona è morta in seguito a un attacco israeliano condotto oggi. Si tratta dell’ultima vittima registrata in una serie di raid che continuano a colpire la regione, nonostante il cessate il fuoco concordato tra Israele e Hezbollah, il movimento armato sciita libanese.Le tensioni restano altissime su entrambi i fronti, alimentando il timore di una nuova escalation del conflitto in una fase già critica per la stabilità dell’area.