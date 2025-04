“Diamanti”, le star-up delle “donne di ora” e di domani

ROMA – Start-up, big-tech, bitcoin, AI: interfacce delle infinite declinate dal mondo in progress, in continua, tumultuosa evoluzione. Dove le donne intendono avere ancora di più un ruolo di primo piano.Da tale postulato è partita l’idea “Le donne di ora” (da una canzone di Giorgio Gaber), rassegna cinematografica organizzata da Invitalia, in collaborazione con l’Auditorium Parco della Musica e “Alice nella città”.Si tratta di tre appuntamenti per diffondere la cultura dell’empowerment e l’imprenditoria coniugata al femminile per sottolineare “la funzione di motore per la valorizzazione e lo sviluppo delle comunità e dei territori”.L’iniziativa è aperta alla città, a studentesse e studenti universitari e nasce nell’ambito del programma Imprenditoria Femminile finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del PNRR del Next Generation EU e gestito da Invitalia che, in virtù della collaborazione con l’Università LUMSA, offre 100 biglietti free a studenti/studentesse.L’obiettivo è “parlare alle giovani generazioni per raccontare storie di donne che hanno lasciato e lasciano un segno nella società e nel mondo del lavoro, contribuendo a combattere gli stereotipi di genere e a superare il gender gap, nei diversi ambiti in cui esso si manifesta”.La prima serata si è tenuta il 5 marzo scorso con la proiezione di “Vermiglio”, di Maura Delpero (2024), presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d'argento. La regista, la produttrice Francesca Andreoli e l’attrice Sara Serraiocco testimoniarono “l’importanza di valorizzare il talento delle donne nell’industria cinematografica italiana, un’eccellenza del Made in Italy”.La serata fu aperta da un monologo di Elena Sofia Ricci tratto da “Elogio dell’imperfezione”, del Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Intervennero: Giulia Di Tomaso, CTO & Co-Founder di Heremos e Giulia Vernucci, studentessa di Economia e Management all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.Seconda serata, il 3 aprile, sempre promosso da Invitalia, “Alice nella Città” e Fondazione Musica per Roma. Auditorium (Sala Petrassi) pieno, commozione al ricordo delle ultime due vittime della violenza degli uomini: Sara Campanella e Ilaria Sula brutalmente uccise a Messina e a Roma.E’ seguito “Diamanti” (2024), di Ferzan Özpetek, film che “offre uno sguardo intenso e poetico sulla forza delle donne”. Serata arricchita dalla partecipazione delle interpreti Lunetta Savino e Milena Mancini. E da Mara Bragaglia, fondatrice di “Maraismara”, laboratorio di gioielleria etica.Evento conclusivo: il 21 maggio con una Masterclass che prevede il confronto tra protagoniste e protagonisti del cinema italiano, imprenditrici testimonial proposte da Invitalia “per raccontare il ruolo in continua evoluzione che le donne svolgono nell’ambito del sistema imprenditoriale”.