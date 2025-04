Amianto nella Marina Militare: il Ministero della Difesa condannato, riconosciuto lo status di vittima del dovere a Leonardo Michele Minervini

– È definitiva la sentenza delche ha condannato ila riconoscere lo, originario di, morto ila causa di unprovocato dall’esposizione all’amianto durante il servizio nella

Minervini ha prestato servizio come radiotelegrafista dal 13 luglio 1962 al 31 luglio 1964 a bordo delle navi Albatros e Corvetta Alcione, in ambienti contaminati da amianto: motori, condotte di scarico, rivestimenti e persino aree comuni dell’equipaggio. Nonostante fosse già nota la pericolosità dell’amianto, all’epoca non furono adottate misure di protezione adeguate.

La richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere era stata avanzata in vita da Minervini, ma è stata accolta solo dopo la sua morte, grazie all’azione legale dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), e con il sostegno della moglie Antonia De Leo e dei figli Simona e Ignazio Marco.

Il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra la malattia e l’esposizione a bordo, disponendo l’erogazione dei benefici previsti per legge. Alla vedova spetteranno:

una speciale elargizione di circa 300.000 euro ,

ratei arretrati pari a circa 100.000 euro ,

e un vitalizio mensile di circa 2.400 euro.

Questa decisione fa giurisprudenza anche per gli orfani delle vittime dell’amianto, a cui in passato è stato negato il risarcimento per mancanza del requisito del carico fiscale. Ora potranno rivolgersi al Tribunale civile per chiedere giustizia e un indennizzo per il danno diretto e il danno da lutto.

«A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, Minervini ha finalmente ottenuto giustizia – dichiara Bonanni – ora possiamo procedere con ulteriori azioni per il risarcimento integrale. Continuiamo a lottare per tutte le vittime dell’amianto e del dovere».

L’ONA offre assistenza gratuita alle vittime e alle famiglie tramite il sito www.osservatorioamianto.it e il numero verde 800 034 294.