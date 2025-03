Ursula von der Leyen: "Urgente un'impennata nella difesa europea"

L'Europa ha bisogno di rafforzare la propria difesa, e ne ha bisogno subito. Questo il messaggio chiaro e deciso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo sul piano ReArm Europe.

Un'azione immediata per l'Ucraina e la sicurezza del continente

"Abbiamo bisogno di un'impennata nella difesa europea. E ne abbiamo bisogno ora. Ne abbiamo bisogno prima di tutto a causa della situazione in Ucraina. C'è l'urgente necessità di colmare le lacune nelle forniture militari dell'Ucraina e di fornire al Paese solide garanzie di sicurezza", ha dichiarato von der Leyen.

Tuttavia, la questione non riguarda solo Kiev, ma l'intera Europa. "Questo momento della resa dei conti non riguarda solo l'Ucraina. Riguarda tutta l'Europa e la sicurezza dell'intero continente. Putin ha dimostrato più volte di essere un vicino ostile. Non ci si può fidare di lui, può solo essere scoraggiato. E sappiamo che il complesso militare della Russia sta superando il nostro", ha aggiunto.

Un piano straordinario per potenziare la difesa

Per rispondere a questa sfida, la Commissione europea ha scelto di agire con urgenza, attivando la procedura d'emergenza prevista dall'articolo 122 del Trattato UE. "Abbiamo bisogno di velocità e di scala. L'articolo 122 ci permette di raccogliere denaro e di prestarlo agli Stati membri perché lo investano nella difesa. Questo è l'unico modo possibile per un'assistenza finanziaria di emergenza ed è ciò di cui abbiamo bisogno ora. Terremo il Parlamento costantemente aggiornato", ha sottolineato von der Leyen.

Il Cremlino spende più dell'intera UE in difesa

La presidente della Commissione ha poi evidenziato il divario tra la spesa militare europea e quella russa: "Se consideriamo la spesa militare in termini reali, il Cremlino sta spendendo più di tutta l'Europa messa insieme. La produzione europea è ancora su un ordine di grandezza inferiore. E al di là delle capacità tradizionali, la gamma di minacce che affrontiamo si sta ampliando di giorno in giorno".

Von der Leyen ha quindi riconosciuto la necessità di un cambio di passo: "Il Parlamento europeo ha sostenuto per anni che l'Europa doveva fare di più. E avevate assolutamente ragione. In quest'epoca più pericolosa, l'Europa deve farsi avanti. Ed è questo l'obiettivo del piano che ho presentato ai leader la scorsa settimana".

ReArm Europe: mobilitare 800 miliardi di euro

Il nuovo piano, ReArm Europe, punta a rafforzare e accelerare la produzione europea di difesa attraverso tutte le leve finanziarie disponibili. "Con il piano ReArm Europe, possiamo mobilitare fino a 800 miliardi di euro", ha annunciato von der Leyen, sottolineando l'importanza di una risposta forte e coordinata per garantire la sicurezza del continente.

L'iniziativa rappresenta un passo cruciale per colmare il divario strategico con la Russia e rafforzare il ruolo dell'Unione Europea come attore globale nella difesa.