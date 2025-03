Truffe online: identificati due responsabili di un raggiro assicurativo

La donna si è pertanto rivolta ai Carabinieri della locale Stazione che, con particolari ed approfondite indagini, sono riusciti a risalire a due pregiudicati entrambi di origini campane.



Grazie alle tecnologie informatiche di cui l’Arma dei Carabinieri è in possesso è stato possibile ricostruire i movimenti del denaro che hanno poi portato all’identificazione ed al deferimento in stato di libertà dei due responsabili della truffa informatica, per il quale procederà l’Autorità Giudiziaria competente.





Il procedimento è ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, pertanto non si esclude che vengano raccolti elementi a favore degli odierni indagati, che potranno essere considerati colpevoli solo dopo l’emissione di una sentenza definitiva di condanna.

NUORO - Nel mese di gennaio 2025, una donna aveva denunciato di aver subito un raggiro per la stipula di un contratto assicurativo su un sito online, facendole pagare la somma di 420.00 euro, mediante bonifico bancario effettuato il 10 dicembre 2024, senza mai ricevere la documentazione concordata.