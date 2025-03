Tragedia nella laguna di Venezia: morta la manager del Caffè Florian

VENEZIA - Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio nella laguna di Venezia, dove, 56 anni, ha perso la vita in un incidente nautico. La donna, manager dello storico, si trovava a bordo di un’imbarcazione con due uomini di 45 anni, entrambi rimasti feriti e attualmente ricoverati all’. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30, nel canale tra Ca’ Noghera e l’isola di Torcello, in prossimità dell’aeroporto Marco Polo. Per cause ancora da chiarire, la barca su cui viaggiavano i tre ha impattato violentemente contro una bricola, una struttura in legno utilizzata per segnalare i canali navigabili all’interno della laguna.

A seguito dell’urto, due degli occupanti sono stati sbalzati fuori bordo, finendo in acqua. Tra loro c’era anche Anna Rita Panebianco, che nonostante i tentativi di rianimazione da parte del medico dell'idroambulanza del Suem 118, non ce l’ha fatta.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa lagunare, i sommozzatori e un elicottero per prestare soccorso ai feriti e recuperare i dispersi.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con esattezza le cause dello schianto. L’incidente ha sconvolto la comunità veneziana, lasciando sgomento chi conosceva Anna Rita Panebianco e il suo lavoro nel celebre locale della città lagunare.