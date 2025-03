Tragedia a Bari Sardo: 22enne ucciso durante la festa di Carnevale

BARI SARDO - Una festa di Carnevale si è trasformata in tragedia a Bari Sardo, in Ogliastra, dove un ragazzo di 22 anni è stato ucciso con una coltellata al petto. L'omicidio è avvenuto nella notte, al culmine di una lite scoppiata durante i festeggiamenti nel centro del paese.

All'arrivo dei soccorsi del 118, per la vittima, un giovane operaio di nome Mameli, originario di Ilbono (provincia di Nuoro), non c'era più nulla da fare. Un altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lanusei, gli agenti del commissariato di polizia, il magistrato di turno e il medico legale.

La dinamica dell'omicidio

Il delitto è avvenuto in via Santa Cecilia, nel centro storico di Bari Sardo, una località costiera della Sardegna centro-orientale con meno di 4.000 abitanti. Mameli stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici dopo aver partecipato alla tradizionale sfilata dei carri allegorici. La festa, proseguita nelle vie del centro, è degenerata in una rissa tra il giovane e alcuni ragazzi del posto. Durante lo scontro, uno dei presenti avrebbe estratto un coltello e colpito Mameli con un fendente mortale al petto.

Le indagini

Le forze dell'ordine hanno ascoltato diversi testimoni per ricostruire la dinamica dell'aggressione e sarebbero già sulle tracce del responsabile dell'omicidio. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che si è risvegliata in lutto per una festa di Carnevale trasformatasi in dramma.