Terremoto in provincia di Foggia: scossa di magnitudo 4.7 avvertita anche a Bari e in Basilicata

RIMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata questa sera alle 20:37 in provincia di Foggia. Il sisma, avvenuto a una profondità di soli 1 km, è stato distintamente avvertito anche a Bari e in diverse zone della Basilicata.Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa principale è stata seguita da uno sciame sismico con quattro repliche:• 20:42 – Magnitudo 2.9• 21:00 – Magnitudo 3.8• 21:02 – Magnitudo 2.6• 21:10 – Magnitudo 2.0Il terremoto è stato avvertito in modo nitido anche nelle zone del Vulture-Melfese, al confine con la provincia di Foggia, e segnalazioni sono arrivate da Potenza e Matera. Sui social, numerosi residenti hanno raccontato la loro esperienza, testimoniando la forte percezione del sisma.Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma le autorità stanno monitorando la situazione.