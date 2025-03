Sicurezza: 11 arresti per estorsioni e spaccio di stupefacenti

NAPOLI - I militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, nell'ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito in data 21 marzo 2025 un'ordinanza cautelare divenuta esecutiva, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione Riesame. Il provvedimento, adottato a seguito dell'appello proposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha interessato 11 soggetti: 9 sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre 2 sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Gli indagati sono gravemente indiziati di reati di estorsione e detenzione di droga a fini di spaccio, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Gallo-Cavalieri, il clan Gionta o l'organizzazione camorristica "IV sistema", attivi a Torre Annunziata. In particolare, gli inquirenti hanno accertato che i soggetti avrebbero realizzato reiterate condotte estorsive in danno di imprenditori e avviato numerose cessioni di stupefacente di vario genere.

Il provvedimento eseguito, disposto in sede di indagini preliminari, interessa persone sottoposte alle indagini e, pertanto, restano presunte innocenti fino a sentenza definitiva.