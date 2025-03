Oscar 2025: trionfa Anora, Sean Baker miglior regista

LOS ANGELES - Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles, una notte stellare che ha visto il trionfo di Anora come Miglior Film. La serata è stata inaugurata dalle straordinarie performance di Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagoniste di Wicked, che hanno incantato il pubblico prima della consegna dei premi.

Tra i riconoscimenti più importanti, Adrien Brody ha conquistato l’Oscar come Miglior Attore Protagonista per The Brutalist, mentre Mikey Madison ha ottenuto il premio come Migliore Attrice per Anora. Il primo premio della serata è andato a Kieran Culkin, che ha vinto come Miglior Attore Non Protagonista per A Real Pain, mentre Zoe Saldaña ha conquistato il titolo di Miglior Attrice Non Protagonista per Emilia Pérez.

La pellicola Anora ha dominato la serata aggiudicandosi anche l’Oscar per la Miglior Regia, con il premio consegnato a Sean Baker da Quentin Tarantino, oltre a quelli per il Miglior Montaggio e la Migliore Sceneggiatura Originale. Conclave ha invece ottenuto il riconoscimento per la Migliore Sceneggiatura Non Originale.

Paul Tazewell ha fatto la storia diventando il primo uomo afroamericano a vincere l’Oscar per i Migliori Costumi grazie al lavoro su Wicked. Tra gli altri premi spicca la vittoria di Flow come Miglior Film d’Animazione, mentre In The Shadow of The Cypress ha ottenuto il titolo di Miglior Cortometraggio Animato.

L’Oscar per il Miglior Documentario è andato a No Other Land, con un emozionante discorso del collettivo israelo-palestinese dietro la pellicola. Io sono ancora qui ha trionfato nella categoria Miglior Film Internazionale.

Da segnalare, infine, la candidatura di Isabella Rossellini, alla sua prima nomination all’età di 72 anni per Conclave, che purtroppo non è riuscita a portare a casa la statuetta.

Tutti i vincitori degli Oscar 2025: