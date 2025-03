Londra, incendio a Heathrow: aeroporto chiuso, blackout in città e oltre 1.300 voli cancellati

LONDRA - Caos aereo a: l’aeroporto di, il più grande del Regno Unito, è stato chiuso a causa di un incendio che ha provocato una grave interruzione di corrente. La chiusura, annunciata dalla società di gestione, durerà fino alle(leora italiana), con pesanti ripercussioni su traffico aereo e residenti.

Incendio in una sottostazione elettrica

Le fiamme hanno interessato una sottostazione elettrica situata nell’area di Hayes, a ovest di Londra, causando un blackout che ha coinvolto ampie zone circostanti e bloccato l’operatività dello scalo. Sul posto sono intervenuti 70 vigili del fuoco con 10 autopompe, che hanno dichiarato di aver messo l’incendio "sotto controllo", ma i servizi di emergenza continueranno a presidiare l’area per tutta la giornata.

Indagini in corso, nessun sospetto di dolo

Le autorità hanno già avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio. I vigili del fuoco hanno comunicato che i loro investigatori sono al lavoro per chiarire l’origine del rogo. Il ministro dell’Energia britannico, Ed Miliband, ha dichiarato che al momento non ci sono sospetti di un atto intenzionale dietro l’incidente.

Blackout e evacuazioni nell’Ovest di Londra

Il blackout ha colpito gran parte dell’Ovest di Londra: la corrente è stata ripristinata per circa 62.000 abitazioni, mentre 4.900 case restano ancora senza elettricità. Circa 150 persone sono state evacuate dalle proprietà vicine alla zona dell'incendio e un cordone di 200 metri è stato predisposto per sicurezza. Ai residenti è stato consigliato di tenere chiuse porte e finestre a causa dell’intenso fumo.

Aeroporto chiuso e voli cancellati

Le conseguenze sull’aeroporto sono pesantissime: almeno 1.351 voli cancellati, secondo i dati di FlightRadar24. La compagnia di bandiera British Airways ha parlato di un impatto "significativo". In volo al momento della chiusura c'erano 120 aerei di linea diretti a Heathrow, mentre almeno 7 voli di United Airlines sono stati costretti a deviare o tornare agli aeroporti di partenza.

Heathrow ha invitato i passeggeri a non recarsi in aeroporto e a contattare le proprie compagnie aeree per aggiornamenti. "Il nostro personale sta lavorando con il massimo impegno per risolvere la situazione", ha dichiarato un portavoce dello scalo, che ogni giorno gestisce circa 1.300 voli e ha registrato lo scorso anno un traffico record di 83,9 milioni di passeggeri.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.