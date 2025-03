Lisa Di Giovanni incanta Matera: “L’arte è un ponte che unisce le persone”

MATERA - La giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione Lisa Di Giovanni, nata e cresciuta in Abruzzo e residente a Roma da 25 anni, è stata protagonista della serata inaugurale di Matera Soundscapes, l’evento che celebra la musica e le contaminazioni artistiche nella suggestiva cornice dei Sassi.

Durante il suo intervento, Di Giovanni ha sottolineato il valore dell’arte come strumento di connessione e crescita, invitando i giovani a sognare senza paura e a esprimersi senza limiti. “Quando ero più piccola, il mondo era analogico e le barriere sembravano insormontabili, specialmente in una città come Matera. Oggi, invece, voglio dire ai giovani di sognare senza paura e di passare all’azione, perché l’arte è un ponte tra le persone e può creare legami indissolubili.”

L’evento ha visto la partecipazione di importanti artisti e musicisti che, attraverso performance dal vivo, hanno reso omaggio alla contaminazione tra generi e culture. Lisa Di Giovanni ha evidenziato quanto sia fondamentale continuare a investire nella cultura, affinché città come Matera – e la stessa regione Abruzzo, terra delle sue radici – possano diventare sempre più hub creativi e punti di riferimento per artisti e innovatori.

Da anni impegnata nella valorizzazione della cultura attraverso il giornalismo e la comunicazione, Lisa Di Giovanni continua a portare avanti progetti editoriali e artistici di ampio respiro. Con la sua esperienza, maturata tra Abruzzo, Roma e il panorama culturale nazionale, è oggi una delle voci più interessanti nel mondo della comunicazione culturale.

Il successo di Matera Soundscapes e il messaggio lanciato da Lisa Di Giovanni aprono nuove prospettive per il futuro dell’arte e della cultura, ricordandoci che la bellezza è un linguaggio universale, capace di unire le persone oltre ogni confine.