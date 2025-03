La tecnologia Omni-Max e le sue novità per la nuova stagione

Omni-MAX™ è la tecnologia brevettata Columbia che integra ammortizzazione, stabilità e trazione in un unico sistema, garantendo una flessibilità dinamica su qualsiasi tipo di terreno. Progettata per offrire il massimo comfort e supporto, questa tecnologia risponde in modo intuitivo ai movimenti del piede e ottimizza l'assorbimento degli impatti. Perfetta per affrontare terreni irregolari e sentieri tecnici, Omni-MAX™ assicura prestazioni elevate, supportando chi cerca comfort e stabilità anche nelle condizioni più difficili.

Affronta ogni sentiero con la massima velocità e leggerezza grazie alle Escape Thrive™ Titanium™ Mid Outdry™, le scarpe da hiking di Columbia della stagione primavera/estate 2025 progettate per offrire un'andatura leggera e un supporto naturale. La loro tomaia impermeabile e flessibile assicura protezione dagli agenti atmosferici senza compromettere il comfort, mentre il sistema Navic Fit™ garantisce una calzata sicura e una stabilità ottimale nella parte mediale del piede. L’intersuola è progettata per offrire un perfetto equilibrio tra ammortizzazione e supporto, consentendo un movimento fluido su terreni variabili. Grazie al sistema Omni-MAX™, la tecnologia Techlite+™ lavora in sinergia con le cupole ammortizzanti nell’avampiede e nel tallone per assorbire gli impatti, riducendo lo stress sul piede e migliorando il comfort durante tutta l’escursione. Le scanalature di flessione nell’avampiede favoriscono un movimento naturale, garantendo una falcata più efficiente e dinamica. La suola Adapt Trax™ assicura una trazione eccezionale sia sul bagnato che sull’asciutto, rendendo queste scarpe ideali per qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre, la soletta sagomata Techlite™ Eco, realizzata con il 20% di materiale riciclato, offre un sostegno duraturo e una performance all'insegna della sostenibilità.

Pensate per chi ama le attività outdoor ad alta intensità, le Escape Thrive™ Titanium™ Mid Outdry™ incarnano l’essenza della collezione Titanium, che combina i materiali e le tecnologie più avanzate per offrire attrezzatura ai massimi livelli di prestazione. Queste scarpe sono la scelta perfetta per chi cerca leggerezza, protezione e reattività nei propri percorsi di hiking e fast hiking.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

