Incidente mortale sulla A1: operaio di 38 anni investito da un mezzo pesante

ORVIETO - Un tragico incidente ha avuto luogo questa mattina, poco prima delle 8, sulla carreggiata nord dell'Autosole nei pressi di Orvieto, dove risiedeva la vittima. Un operaio di 38 anni, dipendente di una ditta locale impegnata in lavori di manutenzione sull'autostrada, è stato investito da un mezzo pesante mentre si trovava sulla carreggiata. Purtroppo, l'uomo ha perso la vita sul colpo.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Le forze dell'ordine, in particolare la Polizia Stradale di Orvieto, sono intervenute immediatamente per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava lavorando in un'area della carreggiata quando è stato travolto dal camion in transito. Sul posto sono giunti anche i rappresentanti dell'azienda per cui lavorava la vittima, oltre a quelli di Autostrade per l’Italia, per supportare le indagini e fare chiarezza sull'incidente.

Nel frattempo, il traffico sulla zona dell’incidente ha subito rallentamenti, ma scorre regolarmente sulla corsia di sorpasso. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti per determinare eventuali responsabilità o cause specifiche dell’incidente.

Una giornata tragica per il lavoro: il terzo morto

Quello di oggi è il terzo tragico incidente sul lavoro in Italia nella stessa giornata. Il primo si è verificato a Pordenone, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita a causa di una scheggia incandescente, mentre il secondo si è verificato nel Napoletano, dove un uomo è rimasto tragicamente incastrato in un nastro trasportatore dei rifiuti. Questi incidenti sottolineano la crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un numero sempre più elevato di vittime registrate in ambito lavorativo.

L'incidente di oggi aggiunge un ulteriore, tragico capitolo alla lista delle morti sul lavoro che continuano a colpire il paese, sollevando ancora una volta interrogativi sulla sicurezza nelle attività industriali e sulle misure da adottare per garantire la protezione degli operai.